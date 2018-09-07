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ملائكة الرحمة ينقذن مولودا "تخلصت" منه أمه! (فيديو)

مجتمع

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أقدمت امرأة من الصين على الفرار خلسة، بعد أن حاولت التخلص من طفلها حديث الولادة بإلقائه إلى التهلكة في حفرة مرحاض مستشفى التوليد.

وذكرت صحيفة ديلي ميل، أن ممرضات مستشفى الولادة في مدينة تيانجين، سمعن صوت بكاء طفل آت من المرحاض، فذهبن للتحقق منه، وفوجئن بمشهد غريب لجنين وضع في فتحة المرحاض.

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وأشارت الصحيفة إلى أن الأم أرادت التخلص منه برميه في المرحاض، لكن الممرضات استطعن إنقاذه بعد أن وجدنه مع المشيمة في مقعد المرحاض.

وقالت والدة الجنين إنها أرادت التخلص منه خفية، لأنها حملت به دون زواج رسمي من شاب هرب بعد أن عرف أنها حامل منه، ولم تكن عائلتها تعرف بذلك.

ولحسن الحظ، لم يصب الجنين بأي ضرر خطير، وهو الآن في حالة مستقرة ويراقبه أطباء المستشفى، ولا تزال الأم تخضع لاستجواب عناصر الشرطة.

المصدر: لايف. رو

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