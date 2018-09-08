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أي التطبيقات أكثر رواجا في دول العالم المختلفة؟

العالم الرقمي

أي التطبيقات أكثر رواجا في دول العالم المختلفة؟
pexels-Pixabay
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حلل الخبراء البيانات الجغرافية والثقافية والديموغرافية لأكثر من 25 ألف شخص يستخدمون أكثر من 54.7 برنامج في الهواتف الذكية في 44 دولة.

ونشر موقع "Phys.org" للأخبار العلمية والتقنية نتائج دراسة مشتركة لعلماء جامعات في فنلندا وإيرلندا وبريطانيا، تناولت التطبيقات الأكثر استخداما في العالم وتباينها من بلد لآخر.

وحدد الباحثون مجموعة بلدان ما يسمى بالثقافات الفردية، التي شملت في المقام الأول الولايات المتحدة الأمريكية. ويفضل الناس في هذه البلدان تطبيقات الترفيه كتلك المتعلقة بالسياحة والسفر، والرياضة والموسيقى وغيرها من البرامج.

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كما خصص الباحثون مجموعة أخرى أطلق عليها تسمية بلدان الثقافة المجتمعية، والتي شملت في المقام الأول روسيا، حيث يختار مستخدمو الهواتف الذكية البرامج التعليمية والبرامج التي تساعد الوالدين.

ووفقا للمعلومات التي جمعتها المجموعة، فإن المستخدمين الأكثر استعمالا لكم كبير من التطبيقات، بغض النظر عن نوعهم، هم من سكان الدول الناطقة بالإنجليزية، كبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا ونيوزيلندا. وهذا يعود في المقام الأول، إلى تطوير المزيد من البرامج باللغة الإنجليزية لمن يعرفون هذه اللغة.

أما الدول التي تستخدم تطبيقات الهواتف الذكية بحدها الأدنى فهي الأرجنتين والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر والباكستان والهند.

المصدر: تاس

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