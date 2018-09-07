بعد 11 عاما على فصلهما في السعودية.. هكذا أصبح التوأم العماني صفاء ومروة

نشر والد الطفلتين العمانيتين صفاء ومروة، صورا لهما بعد مرور 11 عاما على عملية فصلهما في المملكة العربية السعودية.

وانجز فريق مملكة الإنسانية لعمليات فصل التوائم السيامية بنجاح عملية فصل التوأم صفاء ومروة في عام 2007، كأول عملية من نوعها تجرى بمنطقة الشرق الأوسط.

واستغرقت العملية 18ساعة، وسط مخاوف وخطورة بلغت 40% على أيدي أطباء سعوديين.

والد الطفلتين العمانيتين "صفاء ومروة" ينشر صور لهما بعد عملية فصلهما في السعودية قبل 11 عام.

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. pic.twitter.com/Tzyr5E7scv — أخبار السعودية (@SaudiNews50) 7 septembre 2018

المصدر: وكالات