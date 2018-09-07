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لماذا أوقفت تويتر حساب ألكس جونز بشكل نهائي؟

مجتمع

لماذا أوقفت تويتر حساب ألكس جونز بشكل نهائي؟
You-Tube: NBC News
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أعلنت شركة تويتر عن إيقافها لحساب الإعلامي والناشط اليميني، ألكس جونز، بشكل نهائي، وكذلك موقعه الإلكتروني الشهير، "Infowars".

واتخذت الشركة هذا القرار النهائي بعد نشر جونز لمئات التغريدات التي خرقت سياسة تويتر المحددة لمعايير وضوابط النشر عبر موقعها.

ويعد ألكس جونز من مؤيدي نظرية المؤامرة في معظم الطروحات والآراء التي يدلي بها، كما أنه يشتهر بإلقائه الاتهامات والادعاءات غير المثبتة والمدعمة حول القضايا السياسية والاجتماعية، ومن ضمنها أحداث 11 سبتمبر.

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كما تجري محاكمة جونز اليوم بتهمة التشهير والقذف، حيث اشتكت عليه عائلة قتل طفلاها في حادثة إطلاق النار في مدرسة ساندي هوك عام 2012، وهي الحادثة التي وصفها الإعلامي مرارا بـ "الخدعة الكبرى".

وفي سياق متصل، قامت كل من شركتي يوتيوب وفيسبوك بحذف العديد من منشورات جونز، في شهر أغسطس الماضي، لأنها تضمنت "خطابا محرضا على الكراهية".

المصدر: BBC News

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