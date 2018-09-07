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الإمارات.. تحذيرات من تكرار حوادث سقوط الأطفال من الأبراج العالية

مجتمع

الإمارات.. تحذيرات من تكرار حوادث سقوط الأطفال من الأبراج العالية
You-Tube: Hussein Kefel
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حذرت شرطة إمارة الشارقة من مخاطر سماح الأهل لأطفالهم الصغار بالوصول إلى شرفات المباني العالية أو ترك النوافذ مفتوحة، ما يسبب تكرار حوادث سقوط الأطفال من ارتفاعات شاهقة.

وتناقش السلطات في الإمارة إيجاد حلول جذرية للمشكلة التي حصدت أرواح 18 طفلا بين عامي 2012 و2015، بينما مات 6 أطفال في سنة 2016.

وتضمنت الحلول المطروحة، فرض السلطات لتجهيزات وقائية يتوجب على جميع العائلات تركيبها على النوافذ والشرفات، لمنع تكرار الحوادث الرهيبة.

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وفي السياق نفسه، حملت السلطات المسؤولية الأولى والأخيرة للأهل الذين قد يهمل بعضهم الأطفال، أو يتركوهم للعب على الشرفات العالية دون رقابة وحذر. كما نوه المسؤولون الحكوميون إلى ضرورة التأكد من إقفال النوافذ بأقفال خاصة يصعب على الأطفال الصغار فتحها.

وقد وقعت آخر حادثة، في 26 أغسطس الماضي، إذ سقطت طفلة أمريكية عمرها 5 سنوات من الطابق التاسع عشر، حيث تسلقت جدار الشرفة وسقط بينما كان أهلها خارج المنزل. 

المصدر: Gulf News

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