اختتام فعاليات منتدى "الحوار المجتمعي-روسيا والعالم العربي"

اختتم في العاصمة الروسية منتدى "الحوار المجتمعي-روسيا والعالم العربي" الدولي السادس، الذي نظمه مجلس مفتي روسيا والمنتدى الثقافي العربي بالتعاون مع سفارة لبنان في روسيا.

وتضمن المنتدى الذي افتتح في 5 سبتمبر الجاري، 4 جلسات، من ضمنها الجلسة الافتتاحية وأخرى تحت عنوان: (تعزيز الحوار الطائفي هو الغاية المنشودة في الوقت الراهن).

وتطرقت النقاشات في هذه الجلسة إلى أهمية وضرورة تطوير الحوار بين ممثلي مختلف الطوائف والأديان، وطرق دعم هذا الحوار وآليات تعزيزه وتطبيقه في الواقع بعيدا عن الخطابات، بشكل يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية.

وعقدت جلسة ثالثة بعنوان: "روسيا والعالم العربي: مسارات التقارب ومحاور التعاون"، نوقشت فيها مسألة التعاون الروسي العربي، وركزت على تحليل الفرص المتاحة للتعاون، خاصة في مجال توطيد الأمن والسلم في العالم والمنطقة العربية، وخلق مناخ ملائم لإقامة حوار بين ممثلي مختلف الأطياف الدينية والاجتماعية والثقافية، بما يكفل ضمان التنمية المستدامة في روسيا والدول العربية.

كما ناقش المنتدى أيضا الأدوات والأساليب الإيجابية الجديدة المستخدمة في مواجهة التحديات العالمية، بما فيها سبل تطوير المجتمع السلمي، وحازت الأوضاع في سوريا واليمن والمنطقة عموما اهتماما بالغا من المجتمعين، لما تعانيه شعوب هذه الدول من الإرهاب.

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وقال المطران عطاالله حنا أسقف الكنيسة الأرثوذكسة في القدس:

"لا أعتقد أن المواجهة الأمنية العسكرية قادرة لوحدها على أن تقضي على ظاهرة التطرف والإرهاب. ولكي نواجه ظاهرة الإرهاب والعنف والكراهية والعنصرية والتطرف، يجب أن تكون هناك مبادرات إنسانية وحوارية وحضارية كهذا الاجتماع. نحن جئنا إلى موسكو لكي نكون معا، ولكي نقول وإن كنا ننتمي إلى أديان وطوائف ومذاهب متعددة، إننا نرفض التطرف والعنصرية والإرهاب، وعلينا أن نعمل سويا من أجل الإنسان ومن أجل قضايا العدالة ومن أجل الدفاع عن أوطاننا".

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وقال المفتي روشان عباسوف، النائب الأول لرئيس مجلس مفتي روسيا، ورئيس الإدارة الدينية لمسلمي الاتحاد الروسي: "أهم ما تناولناه في المؤتمر هو ضرورة الحوار المجتمعي، لأن المشاكل كثيرة هذه الأيام للأسف الشديد، ونحن نسمع تصريحات من الدول الغربية ومن دول أخرى تضلل حقيقة الأحداث، ونعلم في أحيان كثيرة ما يجري على أرض الواقع من أحداث في العالم، ولذا فإن الحوار والتواصل مهمان جدا".

أما الدكتور عبد الله أحمد المقابي، مستشار وزارة العدل والشؤون الإسلامية في البحرين، فقد أكد أن عقد مثل هذه المنتديات يدل على الوعي في المجتمع، ويوفر أرضية لحالات التمازج والانسجام بين الشعوب، وحوار الثقافات والتعاون مع الشعوب بكافة الأشكال التي تخدم غاياتهم الإنسانية النبيلة.

وأشار المقابي إلى أن الرسالة قد لا تصل إلى الجميع بشكل سريع من خلال هذه الاجتماعات، ولكن بزيادة عدد مثل هذه الفعاليات وتوسيعها فكريا وجغرافيا، ستظهر بوادر وعي ينتشر شيئا فشيئا ليكون أكبر وأقوى من الإرهاب والتطرف والتعصب.

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وقال سامي كليب الإعلامي والكاتب اللبناني، أن "مثل هذه المنتديات هامة ويمكنها أن تقرب بين الناس. هنا في موسكو اجتمع العرب من كل الدول وهم يتقاتلون على الأرض في الدول العربية، هذه هي النتيجة الأولى. والنتيجة الثانية أعتقد أن روسيا الآن تحاول أن تؤسس لعدالة دولية ولتوازن عالمي جديد، ومن صالحنا نحن العرب أن نتعاون معها في هذا المجال. وأعتقد بأننا نؤسس لمصطلح جديد اسمه الحوار المجتمعي، الذي يساعدنا على أن نقفز فوق حوار الطوائف والأديان الذي هو بنظري حوار سخيف جدا ولم يؤد إلى نتيجة".

أما الأديب والكاتب المصري، يوسف زيدان، فقد رأى أن هذا المنتدى إن سار بهذه الطريقة التي سار بها اليوم، فسوف يثمر ويحقق نتائج ملموسة، لأنه تصويب وتصحيح لربع قرن من الأخطاء والإصرار عليها في إعلاء المسألة الدينية فوق كل المسائل، المسألة التي تسببت بالخلافات والفرقة وظهور اتجاهات تعصبية أضرت بالمجتمعات وأفرزت ظواهر سلبية بالغة. وقال زيدان: "الآن نتحدث عن حوار مجتمعي، أي المجتمع في الفكر والفن والحراك الاجتماعي النشط".

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وفي ختام المنتدى، أصدرت وثيقة جاء فيها أن المشاركين متفقون على أن أكثر ما يلفت الانتباه، هي التحولات التي تشكل خطرا وتحديا حقيقيا على المستويين العالمي والإقليمي، وعلى وجه الخصوص أمام التنمية السلمية للمجتمعات متعددة الأعراق والطوائف والأديان كما هو الحال في روسيا والدول العربية.

وأكدت الوثيقة الختامية على أهمية تعزيز القدرات الروحية والأخلاقية للمجتمع، ودعم قيمه التقليدية التي تم اختبارها عبر حقب طويلة من الزمن. وكذلك المحافظة على تنوع الروابط التاريخية والروحية والثقافية التي تمتد جذورها عبر قرون عديدة بين شعوب الدول العربية وروسيا، والعمل على تطويرها الشامل في كافة المجالات، وتعزيز الوئام والسلام والانسجام بين ممثلي مختلف الأعراق والطوائف.

كما عبر المشاركون في ختام المنتدى الدولي السادس لـ"الحوار المجتمعي-روسيا والعالم العربي"، عن امتنانهم العميق لمنظمي الفعالية، ممثلين بمجلس مفتي روسيا والمنتدى الثقافي العربي وسفارة الجمهورية اللبنانية لدى روسيا الاتحادية، ولكل المشاركين والضيوف الذين ساهموا في إنجاحها.

المصدر: سبوتنيك