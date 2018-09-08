وزارة العدل: روسيا أغلقت 93 سجنا في السنوات السبع الماضية

أدى الانخفاض الكبير في أعداد السجناء في روسيا، إلى إغلاق السلطات لـ 93 سجنا في الأعوام السبعة الماضية، حسب ما صرح به نائب وزير العدل الروسي، فاليري ماكسيمينكو.

وأشار ماكسيمينكو إلى دور التعديلات التي طرأت على القانون الجنائي في إغلاق هذا العدد من السجون في مختلف المناطق الروسية، وأضاف أن معظم السجون المغلقة كانت في مناطق بعيدة ونائية ضمن الجغرافيا الروسية.

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وفي السياق نفسه، كشف ماكسيمينكو عن انخفاض قياسي في أعداد المساجين في روسيا، بلغ 200 ألف سجين منذ عام 2000. حيث استفادت الوزارة من هذا التحول في تحسين وتطوير نظام السجون الروسية برمته.

وتضمنت تعديلات وزارة العدل السماح للمحكومين جنائيا بقضاء فترة سجنهم في السجون القريبة من أماكن سكنهم.

المصدر: RT