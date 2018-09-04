العراق يمنح إجازة تأسيس الجامعة الأمريكية في بغداد

منحت الحكومة العراقية إجازة تأسيس الجامعة الأمريكية في العاصمة بغداد، وهي ثالث جامعة أمريكية في البلاد بعد جامعتي السليمانية ودهوك في إقليم كردستان العراق.

ورغم أن هذه الجامعة هي الثالثة في العراق، لكنها الأولى في المحافظات غير الكردية، علما أنه لم تصدر إجازتا التأسيس السابقتان في دهوك والسليمانية من بغداد بل من وزارة التعليم في أربيل.

وحصلت RT على كتاب صادر من الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي بتأريخ التاسع والعشرين من أغسطس 2018، يشير إلى موافقة مجلس الوزراء يوم 28 أغسطس الماضي على منح إجازة تأسيس الجامعة الأمريكية في بغداد.

وبحسب الوثيقة فإن الجامعة ستدفع 100 مليون دينار عراقي (90 ألف دولار تقريبا) كرسوم تسجيل.

المصدر: RT