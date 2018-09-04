1800 حافلة كهربائية ستجوب شوارع موسكو بحلول عام 2023

أعلن قسم النقل في العاصمة الروسية موسكو، اليوم الثلاثاء، أن سلطات موسكو تخطط، لإطلاق نحو 1800 حافلة نقل كهربائية، للعمل في شوارع المدينة، بحلول عام 2023، للحفاظ على البيئة.

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وأفاد بيان لقسم النقل، أن 1800 حافلة نقل كهربائية، ستشهدها طرقات العاصمة بحلول عام 2023، لافتا إلى أنه، تم إطلاق أول حافلة نقل تعمل على الكهرباء، في شوارع العاصمة الروسية في الأول من سبتمبر.

ومن المتوقع أن يتم إطلاق عمل الحافلات الكهربائية صديقة للبيئة، على خمسة طرقات أخرى من المدينة، بحلول نهاية العام.

وكشف المكتب الصحفي لعمدة المدينة، أن الحافلة الكهربائية في موسكو، هي أكبر مشروع، في مجال تطوير النقل البري في المناطق الحضرية، ليس فقط في روسيا، بل في جميع أنحاء العالم، بالتالي سيساهم في زيادة راحة التنقل وللمساهة في التقليل من تلوث البيئة بانبعاثات السيارات، وسيصبح دافعا جديدا لتطوير وسائل النقل العام، ليس فقط في موسكو، ولكن في روسيا كافة.

وعقدت حكومة موسكو في مايو الماضي، مزادين لشراء حافلات نقل كهربائية، حيث فازت، أكبر شركات صناعة السيارات الروسية "كاماز" ومجموعة "غاز". وتم إبرام عقد مع كل منهما، لشراء 100 حافلة كهربائية، بإجمالي 200 سيارة، و31 محطة شحن فائقة السرعة بإجمالي 62 محطة شحن، على أن يكون المصنعون مسؤولين عن الجودة، والتشغيل الموثوق به للحافلات الكهربائية، ومحطات الشحن لمدة 15 عاما.

المصدر: سبوتنيك