الشرطة في خدمة الشعب.. فيديو كليب أبطاله عناصر الشرطة! (فيديو)

قدمت شرطة النقل في مقاطعة سيبيريا الفدرالية الروسية فيديو كليب بعنوان "Three Lines of Destiny"، يؤدي فيه عناصر الشرطة حركات خاصة بأغنيتهم عن مشاق المهنة.

ووفقا لموقع "VN.ru" الإلكتروني الذي نشر الخبر، فإن مؤلفة كلمات الأغنية والموسيقى هي مديرة المركز الثقافي لإدارة النقل في وزارة الشؤون الداخلية في منطقة سيبيريا، ناتاليا باسوفا.

كما أن باسوفا شاركت في تسجيل وتصوير الأغنية بنفسها، وأصبحت واحدة من الشخصيات الرئيسية للفيديو كليب، الذي صور على خلفية مطار ومحطة قطارات ونهر أوب. مع العلم أن أغلب المشاركين في الفيديو كليب من عناصر الشرطة، لم يكن لديهم أي فكرة عن الأغنية أو الفيديو الخاص الذي تصوروا فيه.

وقالت ناتاليا باسوفا:

"كنا بحاجة إلى تأليف أغنية خاصة بنا، نحن ابتكرناها وصورناها بالفيديو. عناصر الشرطة لم يكونوا على علم بأنهم يتصورون في فيديو كليب، لقد نفذوا كل ما طلب منهم فقط".

المصدر: لايف. رو