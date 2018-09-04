طوني روبينز تقاضى 12 مليون دولار مقابل محاضرة في موسكو!

ألقى رائد الأعمال الأمريكي، طوني روبينز، أول محاضرة له في العاصمة الروسية، موسكو، إذ تقاضى مقابلها أجرا بلغ 12 مليون دولار من الجهات الراعية للحدث.

وألقى روبينز محاضرته، في 1 سبتمبر الجاري، في "الملعب الرياضي الأولمبي" بموسكو، وحضرها أكثر من 26 ألف معجب ومهتم.

وبالرغم من الإقبال الكبير الذي شهدته الفعالية، إلا أن مراقبين تعجبوا من ضخامة الرقم الذي دفع لروبينز، واعتبروه مبالغا فيه، لقاء بضع ساعات التقى فيها مع الحضور.

كما وجهت وسائل إعلام انتقادات للحضور الذين وصلت أسعار تذاكر بعضهم إلى 2500 دولار، حيث كان بإمكانهم سماع النصائح التي وجهها رجل الأعمال، من خلال شرائهم تسجيلا رقميا بـ50 دولارا على شبكة الإنترنت.

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وفي ردهم على الانتقادات، دافع الحضور عن قرار مشاركتهم، إذ ينظرون إلى روبينز كظاهرة حقيقية في عالم الأعمال وتطوير الذات، وبأنه لا يقل أهمية عن ديل كارنيغي وأمثاله، لذا، فإن حضور الفعالية ورؤية روبينز بشكل شخصي كانت تجربة جديرة برغم سعر البطاقة الباهظ.

يعتبر طوني روبينز من أشهر المحاضرين الرائدين في مجال المال والأعمال حول العالم، وكذلك في استراتيجيات تطوير الذات وجودة الحياة. كما أن مبيعات كتبه وتسجيلاته الرقمية تقدر بمئات ملايين النسخ.

المصدر: RBTH