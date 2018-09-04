كوريا الجنوبية.. حملة تستهدف مئات الكاميرات المخبأة داخل المراحيض العامة

قامت السلطات الكورية بنشر فرق تفتيش على جميع المراحيض العامة في البلاد، وذلك عقب العثور على مئات كاميرات التجسس المخبأة داخلها.

وصرحت السلطات بأن بعض هذه الكاميرات قادرة على تسجيل الأصوات بالإضافة إلى الصور ومقاطع الفيديو.

وتتركز الحملة الأمنية بشكل خاص في العاصمة سيئول، حيث أكدت السلطات أن عمليات التفتيش تستهدف أكثر من 20 ألف مرحاض عام، وهي اليوم جارية على قدم وساق.

كما أتت الحملة بعد خروج مظاهرة شعبية حاشدة تطالب بإيجاد حل للظاهرة الغريبة التي يصور من خلالها الجواسيس الناس داخل المراحيض، ومن ثم يقومون بنشر المقاطع على المواقع الإباحية.

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ومع ازدياد الاستياء الشعبي من ممارسات جواسيس المراحيض، عمدت الحكومة الكورية إلى توظيف 8000 عامل جديد، ستكون مهمتهم الدائمة تفتيش المراحيض العامة بشكل دوري.

وأشارت مصادر إعلامية في كوريا الجنوبية، إلى أن الدعاوى القضائية المتعلقة بجواسيس المراحيض قد ارتفعت بشكل ملحوظ بين عامي 2012 و2017، وبلغة الأرقام، من 2400 إلى قرابة 6500 دعوى قضائية.

المصدر: RT