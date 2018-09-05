كيف يفيد الكذب في سن مبكرة؟

نشرت صحيفة ديلي ميلي دراسة علمية مثيرة للجدل، لباحثين من كندا، حول دور الكذب في تنمية التفكير وعمل الدماغ لدى الأطفال.

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وأظهر باحثون من جامعة تورنتو الكندية، أن الكذب في سن مبكرة، يمكن أن يكون عاملا رئيسيا في تطوير تفكير وعمل الدماغ البشري في سنواته الأولى.

كما أكد العلماء، أن الكذب في سن مبكرة، يسرع بشكل كبير القدرات المعرفية، وبالتالي يسمح للطفل باستكشاف العالم المحيط بسرعة أكبر.

وللحصول على نتائج أكثر دقة، قسم العلماء 42 طفلا، في عمر 40 شهرا، إلى مجموعتين، واقترحوا عليهم لعب "الغميضة" وخداع والديهم.

وقاس العلماء نشاط أدمغة الأطفال في نهاية الدراسة، فوجدوا أن المجموعة التي تمكنت من خداع أهلها في لعبة الغميضة، تميزت بنشاط دماغي أعلى، وبإنتاج أكثر استقرارا لهرمونات المتعة، مقارنة بأفراد المجموعة الأخرى.

المصدر: لايف. رو