مفوضة الرئيس الروسي لحقوق الطفل تحيي ذكرى مأساة بيسلان

نشر حساب معهد مفوضي حقوق الطفل، على حسابه في فيسبوك، زيارة مفوضة الرئيس الروسي لحقوق الطفل، آنا كوزنيتسوفا، للنصب التذكاري لإحياء ذكرى المدافعين عن أطفال بيسلان.

ورافق كوزنيتسوفا الممثل الرسمي لجمهورية أوسيتيا الشمالية لدى الرئيس الروسي، وكذلك ممثلون عن الجالية الأوسيتينية.

وتعليقا على الزيارة، كتبت كوزنيتسوفا على حسابها الرسمي في فيسبوك: "بعدما اصطحبت أبنائي صباح اليوم إلى المدرسة، جئت بصحبة ممثلين عن الجالية الأوسيتينية لوضع أكاليل الزهور على قبور الضباط الذين قضوا نحبهم، بينما كانوا يدافعون عن الأطفال في تلك المأساة الفظيعة عام 2004، ودفعوا أرواحهم ثمنا لذلك.

لقد زرت أوسيتيا الشمالية، وذهبت إلى صالة الألعاب الرياضية التي حدثت بها المأساة، وإلى مدينة الملائكة...

لقد أطلقت أسماء هؤلاء الضباط الأبطال على شوارع ومدارس وميادين..

RIAN/Evgeni Biatov

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وددت أن يظل هذا العمل البطولي نصب أعيننا دائما، ولو أن حياتنا اليوم لم تعد بحاجة لأعمال بطولية من هذا النوع، ونحتاج بدلا منها إلى التحلي بالمسؤولية، والرغبة في المساعدة، نبذ السلبية حتى نحافظ على حياة أطفالنا، وتجنب المآسي!

لذلك يصبح من المهم بينما نتذكر الأطفال، ومن دافع عنهم في المدرسة التى وقعت في أيدي الإرهابيين، أن ننظر إلى بعضنا البعض، أن ننظر إلى أنفسنا ونتساءل مجددا: هل فعلنا كل ما يلزم، كي نحمي أطفالنا؟

المجد لذكراهم الأبدية! سوف نتذكرهم دائما حتى لا يتكرر ذلك أبدا".

المصدر: نوفوستي