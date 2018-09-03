أول طالبة محجبة تصل نهائيات ملكة جمال إنجلترا!

تشارك مسلمة محجبة عمرها 20 عاما في نهائيات مسابقة ملكة جمال إنجلترا، في ظاهرة تعد الأولى من نوعها.

وفي حال فازت، سارة افتخار، وهي طالبة حقوق في جامعة Huddersfield من West Yorkshire، يمكن أن تمثل البلاد في مسابقة ملكة جمال العالم، المقرر عقدها في الصين.

وستشارك سارة في نهائيات مسابقة جمال إنجلترا، التي ستُعقد في قاعة Kelham في Nottinghamshire الثلاثاء المقبل.

وفي حين أنها ليست أول متسابقة محجبة تشارك في ملكة جمال إنجلترا، إلا أن سارة افتخار ستكون أول مسلمة محجبة تصل إلى المرحلة النهائية من المسابقة.

وتستخدم افتخار، التي بدأت نشاطها التجاري المتعلق بالألبسة في عمر 16 عاما، منصة عملها لجمع التبرعات لجمعية "ملكة جمال العالم" الخيرية "Beauty with a Purpose".

وتشجع منظمة ملكة جمال إنجلترا جميع المتسابقات على جمع الأموال، ونشر الوعي حول الجمعيات الخيرية الهادفة لمساعدة الأطفال المحرومين في جميع أنحاء العالم.

وعلى صفحتها الخيرية GoFundMe، أوضحت افتخار دافعها لدخول مسابقة الجمال، وكتبت: "لقد شاركت في مسابقة ملكة جمال 2018 من أجل إظهار أن الجمال ليس له تعريف، والجميع جميل بطريقته الخاصة، بغض النظر عن الوزن والعرق أو اللون أو الشكل".

وفي حال فازت افتخار على الملكات الأخريات، البالغ عددهن 49، فستمثل إنجلترا في مسابقة ملكة جمال العالم بالصين.

المصدر: RT