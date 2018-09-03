موسكو تحتضن منتدى روسيا والعالم العربي

تحتضن العاصمة الروسية موسكو منتدى الحوار المجتمعي "روسيا والعالم العربي" الدولي السادس، الذي ينظمه مجلس مفتي روسيا والمنتدى الثقافي العربي بالتعاون مع سفارة لبنان في روسيا.

ويشارك في المنتدى الذي يعقد، في 5 سبتمبر الجاري، علماء وشخصيات ثقافية معروفة وممثلو المؤسسات الرسمية الحكومية ورجال الأعمال وشخصيات دينية واجتماعية بارزة من العالم العربي، وممثلو الجاليات العربية من بريطانيا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا.

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ويحضر المنتدى، كضيف شرف، حسن عزيز شعبان، مدير عام المركز الإعلامي للقانون الدولي والإنساني في بيروت، ووداد بوشماوي رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، الحاصلة على جائزة نوبل للسلام لمساهمتها في بناء الديمقراطية التعددية في تونس خلال ثورة الياسمين 2011.

كما تضم قائمة الحضور مالك عبد الكريم الشعار، مفتي طرابلس وشمال لبنان، والمطران عطاالله حنا أسقف الكنيسة الأرثوذكسة في القدس وعبدالله أحمد عبدالله علي مكابي، مستشار وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف في البحرين، والصحفي سامي كليب، ويوسف محمد أحمد طه زيدان كاتب وشاعر مصري، وفرحان جعفر قادر مللا سياسي عراقي وناشط اجتماعي وعبد الله الحسين دبلوماسي وسفير فوق العادة سابق لسطنة عمان في روسيا، بالإضافة لرؤساء البعثات الدبلوماسية للدول العربية والإسلامية في روسيا.

ومن الجانب الروسي، سيشارك ممثلون من مجلس إفتاء روسيا وممثلون من معهد إفريقيا ومعهد الدراسات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، ومن الجامعة التربوية الحكومية ومعهد دول آسيا وإفريقيا، ومن الكنيسة الأرثوذكسية الروسية ومن جمعية فلسطين الإمبراطورية الأرثوذكسية.

وسيناقش المنتدى موضوعين رئيسيين: "دعم الحوار بين الأديان: أهم قضية في الوقت الراهن"، و"روسيا والعالم العربي: سبل التقارب ومسارات العمل المشترك".

المصدر: موقع مجلس مفتي روسيا الإلكتروني