البلدان الأكثر استهلاكا للكحول في العالم

حدد العلماء كمية الكحول التي يستهلكها الشخص يوميا في مختلف بلدان العالم.

ووفقا لمجلة Lancet، اتضح من دراسة وتحليل خبراء جامعة واشنطن، ومؤسسة بيلا وميليسا غيتس لـ 1282 دراسة علمية متخصصة في تناول المشروبات الكحولية، بأن متوسط استهلاك الفرد للكحول في العالم هو 1.7 جرعة يوميا للرجال و0.73 جرعة يوميا للنساء (الجرعة تعادل 100 ملليلتر نبيذ أحمر أو 280 ملليلتر من الجعة، أو 30 ملليلتر من المشروبات الروحية).

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كما اتضح أيضا من هذه الدراسة، أن أعلى معدل لاستهلاك الكحول في العالم في رومانيا، حيث يبلغ متوسط ما يتناوله الرجال من الكحول هو 8.2 جرعة يوميا، يليهم رجال البرتغال ولوكسمبورغ 7.2 جرعة يوميا، ومن بعدهم ليتوانيا وأوكرانيا بـ 7 جرعات يوميا.

أما بالنسبة للنساء، فقد احتلت الأوكرانيات المرتبة الأولى بمعدل قدره 4.2 جرعة يوميا، وبعدهن تأتي نساء أندورا ولوكسمبورغ وبيلاروس بمعدل قدره 3.4 جرعة يوميا، ثم السويد والدنمارك وإيرلندا بمعدل قدره 3.1 جرعة يوميا.

وفي ذيل القائمة يأتي رجال باكستان الذين يتناولون 0.0007 جرعة يوميا ونساء إيران اللاتي يتناولن 0.0003 جرعة يوميا.

المصدر: نوفوستي