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فنانة مصرية تعترف بعلاقتها بأب أغرق طفليه في النيل!

مجتمع

فنانة مصرية تعترف بعلاقتها بأب أغرق طفليه في النيل! الفنانة الاستعراضية المصرية شمس
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اعترفت الفنانة الاستعراضية المصرية شمس، طليقة الفنان سعد الصغير، بأنها كانت على علاقة بالأب المتهم بإلقاء طفليه في مياه النيل في الدقهلية.

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وقالت شمس أثناء تحقيق النيابة، إنها ألحت على المتهم محمود نظمي (30 عاما) الزواج بها، مضيفة أنه "كان دائما يتذرّع بطفليه لعدم الزواج، لكن رغبته في الزواج لم تكن سببا للحادث".

وقرر القضاء المصري حبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة القتل العمد لكل من طفليه ريان (5 سنوات) ومحمد (3 سنوات)، مع سبق الإصرار والترصد بإلقائهما في نهر النيل، ومحاولة تضليل العدالة.

يذكر أن شمس كانت على علاقة بالمطرب الشعبي سعد الصغير، الذي اضطر للاعتراف بزواجه بها بعد فترة طويلة من الإنكار. 

محمود نظمي
ريان (5 سنوات) ومحمد (3 سنوات)
شمس و سعد الصغير

المصدر: مجلة لها

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