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تونس.. أب لطفلين يعتدي جنسيا على طفلة الـ3 سنوات ويدهسها لطمس معالم جريمته!

مجتمع

تونس.. أب لطفلين يعتدي جنسيا على طفلة الـ3 سنوات ويدهسها لطمس معالم جريمته!صورة أرشيفية
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أثار حادث اعتداء جنسي بشع على طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات من قبل ثلاثيني متزوج ولديه طفلان، سخط التونسيين وجدلا واسعا، خاصة أن الحادث هو الثاني من نوعه في غضون يومين.

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وأكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية في محافظة قفصة جنوب غرب تونس، محمد علي البرهومي، اليوم السبت، أنه تم القبض على المتهم وهو قريب الطفلة.

وقال إن الجاني الذي يبلغ من العمر 32 عاما، تكفيري متشدد، متمتع بالعفو التشريعي العام، إبان ثورة 2011، بعد أن تم عزله من وزارة الدفاع (جندي) بسبب أفكاره التكفيرية، ليتم إلحاقه كعون استقبال بإحدى المؤسسات العمومية، بحسب راديو "موزاييك أف أم".

وأضاف أن الطفلة خضعت لعملية رتق ولا تزال في حالة صحية حرجة، نافيا الأخبار الرائجة حول وفاتها.

وأشار الناطق الرسمي إلى أن المتهم نفى قيامة بعملية الاعتداء الجنسي، وأخبر عائلة الطفلة بأنه قام بدهسها بسيارته على وجه الخطأ، لطمس معالم جريمته البشعة.

ويأتي حادث الطفلة بعد يومين من حادث اختطاف فتاة عمرها 15 عاما، والتعدي عليها من قبل 5 أشخاص، وقتل جدتها البالغة من العمر 80 عاما.

وأثارت هذه الجريمة جدلا كبيرا في البلاد، خاصة وسط أنباء عن وجود ضابط أمن بين المجموعة، التي اقتحمت منزل الجدة الاثنين الماضي.

المصدر: وسائل إعلام تونسية

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