العثور على جثة شاب إماراتي مفقود في جبال الفجيرة

عثر مارة بالصدفة، على جثة شاب إماراتي مفقود (26 عاما) وهي في حالة تحلل، وذلك في جبال البداية في إمارة الفجيرة.

وبعد وصول الشرطة وإجراء فحوصات الطب الشرعي، تبين أن الجثة تعود لشاب إماراتي أبلغ عن فقدان الاتصال به سابقا، كما تبين أن الوفاة قد حدثت منذ عدة أيام.

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وأكد المحققون أن الحادثة لا تحمل أي طابع جنائي خطير، وكذلك لا يوجد ما يثير الشبهات حول وفاة الشاب.

وتم الإبلاغ عن فقدان الاتصال بالشاب منذ قرابة شهرين، إذ تم العثور مسبقا على سيارته وهي مركونة في أحد الطرقات الجبلية في إمارة الفجيرة، وبداخلها جميع أجهزته الإلكترونية، ما زاد من حادثة اختفائه غموضا.

المصدر: Gulf News