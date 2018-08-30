شاهد.."Google Maps ‎" تصوّر أشباحا في مقبرة!

تمكن خبراء اليوفولوجيا (علم الأجسام الغامضة) من العثور على فيديو، بمساعدة خدمة الإنترنت المباشرة لـ "Google Maps"، يرصد شبحا حقيقيا لطفلة متوفاة وأشياء أخرى غريبة.

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ونشرت صحيفة ديلي ستار، أن الخبراء استطاعوا اكتشاف شبح خلال مشاهدة لمقطع صوّرته خدمة "Google Maps"، لمقبرة مارتا تشابل في ولاية تكساس الأمريكية. ويبدو الفيديو للوهلة الأولى اعتياديا، لكن بالتمعن في لقطاته، يظهر شبح واضح، يطل من وراء شجرة وسط المقبرة، ويحمل وجه رمادي اللون لفتاة صغيرة.

ولدى متابعة المشاهدة، يظهر في خلفية المشهد، مجسما أسود اللون، لشبح كبير بعباءة قاتمة وغطاء رأس، يجسّد "شبح الموت" أو جلاد فيما يبدو.

ويقول السكان المحليون: "لقد اشتهرت هذه المقبرة بقصص غريبة سردها زوارها، ممن ذهبوا إليها لزيارة قبور أقاربهم الموتى، وكثيرا ما شاهدوا أمورا غريبة كالأشباح، وشعروا بوجود قوى خارقة للطبيعة بها".

المصدر: لايف. رو