بعد رفع الحظر.. شاهد أولى المتسابقات المحترفات في السعودية (فيديو)

تمكنت الشابة السعودية، رنا الميموني، من ممارسة هوايتها المفضلة في قيادة السيارات الرياضية، في حلبة مخصصة في العاصمة السعودية، الرياض، لتصبح أول قائدة سيارات رياضية سعودية.

وتعتبر هذه الحادثة الأولى من نوعها في السعودية، وأتت عقب رفع الحظر القديم وطويل الأمد على قيادة المرأة، إذ لم يكن ذلك ممكنا قبل أسابيع فقط.

وحول الخبر، تحدثت الشابة السعودية لوسائل الإعلام، قائلة: "أحب السرعة. وكان حلمي منذ زمن بقيادة سيارتي الخاصة، بقوة 500 حصان". كما أشارت الميمومي إلى عدم اشتراط أن تكون سيارة المرأة السعودية صغيرة الحجم وفاقعة اللون، مثلا.

كما عبرت الميمومي عن حماسها الكبير لممارسة هوايتها المفضلة داخل المملكة، وهي التجربة التي تتحدى من خلالها التصور النمطي حول عدم قدرة المرأة بشكل عام على مجاراة الرجال في هذه الرياضة.

وفي السياق نفسه، أكدت رنا الميموني، أنها تنتظر اليوم صدور قرار رسمي مرتقب، يسمح بموجبه إصدار رخصة "سباق السيارات" للنساء السعوديات، والتي ستخولها قانونيا للمشاركة في سباقات السيارات داخل أراضي المملكة.

كذلك، يتوقع خبراء سعوديون، ظهور المزيد من محبي رياضة السيارات السريعة بين النساء، في المستقبل القريب.

المصدر: AFP + YouTube