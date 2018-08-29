الملياردير المصري "نجيب ساويرس" بين الدعابة والمال

يتمتع رجل الأعمال والملياردير المصري نجيب ساويرس، بروح دعابة كبيرة ينشرها من خلال تعليقاته وتدويناته على موقع "تويتر"، بالإضافة إلى تعليقاته المرحة على بعض القضايا.

يتخذ ساويرس موقع التدوينات القصيرة "تويتر" منبرا، للتعليق على كافة القضايا سواء كانت سياسية أو رياضية، ويتفاعل باستمرار مع متابعيه، لدرجة وصلت أن يتساءل الجميع من أين أتى بثروته وهو يجلس 24 ساعة على الإنترنت، ليرد قائلا:" أنا عملت الفلوس خلاص".

يا الله يا جماعة عايزين مليون مشاركة ! https://t.co/H153Wx5UGE — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) 28 августа 2018 г.

وتابع نجيب ساويرس أزمة اللاعب المصري محمد صلاح الأخيرة مع اتحاد الكرة المصري، ونشر على صفحته الخاصة هاشتاغ "استقالة اتحاد الكرة المصري"، وطالب تسجيل مليون مشترك لتنفيذ الاستقالة، حيث تفاعل معه المتابعون بشكل كبير.

وخلال التعليقات سأله متابع، "كيف نجحت في مصر وأنت محترم"، ليرد عليه ساويرس مازحا:" بركة ربنا"، وآخر قال له:" لا ينجح في مصر سوى الحرامية"، ورد قائلا:" طيب كدة أوعى تنجح".

طيب كده بقى أوعى تنجح 😂 https://t.co/wREYRTK4vO — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) 29 августа 2018 г.

ويتابع ساويرس على صفحته أكثر من 4 ملايين متابع، نظرا لنجاحاته الكبيرة في مصر وخارجها، وأسرة ساويرس تملك مجموعة أوراسكوم، وهي مجموعة شركات مصرية متعددة النشاطات وتعتبر من أضخم الشركات العربية التي يمتد مجال عملها إلى الاتصالات والبناء والسياحة والصناعات والتكنولوجيا.

المصدر: RT