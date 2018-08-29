معركة الطماطم تجتاح بونول الإسبانية!

تحتضن مدينة بونول الإسبانية، الأربعاء الأخير لشهر اغسطس من كل عام، أشهر وأغرب المهرجات الشعبية العالمية.

معركة الطماطم...

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أعلن عن بداية مهرجان التراشق بالطماطم هذا العام في تمام الساعة الـ 11 صباحا، حيث خرج الإسبان والسياح الأجانب إلى الشوارع اليوم للاحتفال بطريقة ومظاهر كرنفالية مرحة لا يمكن توقع مشاهدها أبدا.

ومهرجان الطماطم مهرجان إسباني شهير، ومعروف أيضا باسم معركة الطماطم، يقام كل عام في الأربعاء الأخير من أغسطس، في مدينة بونول شرق إسبانيا، وهو مهرجان يأتي احتفالا بنهاية الصيف، وترافق مظاهر التراشق بالطماطم، الألعاب النارية والموسيقى والرقص، كما توزع فيه المرطبات مجانا.

وبالطبع تغلق المحلات والمطاعم والحانات، أثناء معركة الطماطم، وتوضع على النوافذ لوحات حماية من البلاستيك، حيث يصل عدد المشاركين في هذا المهرجان كل عام عدة آلاف من سكان المدينة والسياح، الذين يزورون المدينة في هذا اليوم خصيصا للمشاركة في أغرب مهرجان إسباني.

ويتم استخدام مئات الأطنان من الطماطم الناضجة، التي تطلق على كل من يمر في الشارع منذ الإعلان عن بداية المعركة.

يذكر أن المهرجان بدأ بشكل احتفال عفوي عام 1945، واعترف به رسميا عام 1959 كمهرجان خاص بمدينة بونول، ويزداد عدد المشاركين به كل عام.

المصدر: وكالات