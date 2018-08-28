من هي معبودة ميغان ماركل السرية؟

أعلنت مصممة الأزياء، أليكس لونغمور، اسم ممثلة هوليود، التي تستوحي منها زوجة الأمير هاري، ميغان ماركل، أسلوبها في الأزياء.

ونشرت صحيفة إندبندنت، أن لونغمور قالت: "إن ملابس دوقة ساسكس مشابهة جدا لتلك التي ترتديها أنجلينا جولي، وأحيانا تكون مطابقة لها".

"إن الألبسة والأسلوب ومجموعة الألوان كلها تماثل ما تلبسه أنجلينا جولي" ZUMAPRESS.com-© Stephen Lock

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كما أشارت مصممة الأزياء أيضا، إلى أن الأحذية الكاجوال "السفينة" وتنورة "قلم الرصاص" والسترات المبطنة والبدلات السوداء، كلها تفاصيل تطابق ما تلبسه جولي، وأكدت لونغمور على أن ميغان ماركل تستخدم كذلك مجموعة ألوان من المكياج، مثل تلك التي تستخدمها ممثلة هوليود الشهيرة تماما، فكلاهما تفضلان الألوان الطبيعية، ولا يضعن من مساحيق التجميل سوى الحد الأدنى.

وقالت لونغمور:

"أعتقد أن أنجلينا جولي هي المرأة المثالية التي تحذو ميغان حذوها، فهي تحظى بالاحترام كممثلة وكناشطة إنسانية".

المصدر: لينتا. رو