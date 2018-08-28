لكل من اسمه نصيب.. لماذا يطلق الأهل أسماء غريبة على أطفالهم؟

أطلقت شعوب العالم المختلفة على مواليدها الجدد أسماء غريبة جدا، وذلك وفقا لمعتقدات قديمة بأن تسميتهم بهذه الأسماء تحميهم من الحسد وتعطيهم عمرا مديدا.

ونشر مكتب تسجيل الولادات في موسكو مجموعة من الأسماء الغريبة التي أطلقها الأباء والأمهات على أطفالهم حديثي الولادة، منذ بداية عام 2018.

وقال موقع محافظة موسكو إن من بين الأسماء التي انتشرت هذا العام وأطلقت على حديثي الولادة من الذكور: دونالد وولتر وياغو وتومسلاف وأيضا آراميس.

أما أكثر الأسماء التي أطلقت على المواليد الإناث إنتشارا، برأي مكتب التسجيل: سميراميد وكاميليا وخلويا ولوليتا وليليا.

ومن بين أسماء الذكور الغريبة السلافية واليونانية كانت: سفياتوبولك وأمفروسي ودار وبوليكارب وليونتي وودوميسلاف وسيفيريان ونيكانور ويفستافي.

أما مقابلها من الأسماء الأنثوية فقد أطلقت أسماء كـ: لاديسلافا ودوبروميرا وغليكيريا ولادوميرا وستيبانيدا وميستسلافا وإيفا وموزا وفيسنا.

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وقالت رئيسة مكتب تسجيل الولادات في موسكو، إيرينا مورافييفا: "هذه الأسماء النادرة والغريبة على مدينتا، تطلق عادة على مواليد الأسر التي يكون فيها أحد الوالدين أجنبيا".

وأضاف موقع محافظة موسكو أن نسبة أسماء الذكور الأكثر شيوعا في موسكو لم تتغير مثل، ألكسندر وميخائيل ومكسيم ودانييل وأرتيوم وإيفان ودميتري وكريل ومارك وماتفي.

أما بالنسبة لأكثر أسماء الإناث شعبية فقد بقيت، صوفيا وماريا وآنا وأليسا وفيكتوريا وأنستاسيا وبولينا وألكسندرا وفرفارا ويليزافيتا.

المصدر: غازيتا. رو