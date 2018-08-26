شركة نايكي الأمريكية "تروج للعنف والعنصرية"!

طرحت شركة نايكي الأمريكية لإنتاج الألبسة الرياضية، بالتعاون مع مصمم العلامة التجارية أليكس ماثيو ويليامز، قناعا وغطاء رأس (لثام) باللون الأسود.

ونتيجة لطرح نايكي للقناع الجديد، اتهمها مستخدمو تويتر بالترويج لثقافة لندن الإجرامية ومحاولة الكسب باستخدام رموز العنف الذي شكل أزمة حادة لفترة طويلة في المدينة.

وعلاوة على ذلك، قامت الشركة بدعوة عارض أسود البشرة للإعلان عن منتجها الجديد. لذلك، اتهمت الشركة أيضا من قبل متابعي وسائل التواصل الاجتماعية بدعمها للنمطية العنصرية حول شكل المجرمين.

وكتب بعض مستخدمي وسائل التواصل في الشبكة العنكبوتية آراءهم عن منتج الشركة الجديد، إذ قال أحدهم:

"تدعم نايكي الآن القتل والنماذج النمطية العنصرية.. أحسنتم".

THIS IS NOT RIGHT @nike@nikelondon



I think you’ve made a big mistake on this one, targeting the current Gang culture for profit, there’s 100’s of dead kids parents that you should be thinking about before you made these, let alone put them out for sale. pic.twitter.com/lPRoYWzyWX — MR DT © (@MrDtAFC) 19 августа 2018 г.

وعلق آخر قائلا:

"هذا شيء خاطئ. أعتقد أنكم ارتكبتم خطأ فادحا بمحاولتكم الاستفادة والكسب من الثقافة الجنائية. كان عليكم التفكير بالآباء والأمهات لمئات الأطفال القتلى قبل إطلاقكم لهذا المنتج".

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وأجاب ممثلو شركة نايكي على كل هذه الاتهامات، حيث قالوا إن أقنعة الرأس تباع في كل أنحاء العالم، ويروج لها معلنون من كل الأجناس، "ولا نتغاضى بأي حال من الأحوال عن الجماعات الإجرامية".

المصدر: لينتا. رو