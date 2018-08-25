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مذيعة نرويجية تتقيأ على الضيف خلال بث مباشر! (فيديو)

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مذيعة نرويجية تتقيأ على الضيف خلال بث مباشر! (فيديو)
You-Tube: TV 2
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قامت مذيعة نرويجية بالتقيؤ فجأة على ضيف كان يشارك في برنامجها التلفزيوني، وذلك خلال بث مباشر على قناة النرويج الثانية.

ويظهر الفيديو بداية، كيف أرادت المذيعة الوصول إلى كأس من الماء عندما شعرت بخطب ما، وعند شربها الماء، تقيأت فجأة في الجهة التي يجلس فيها الضيف.

وعقب الحادثة، كشفت المذيعة أنها تتقيأ بشكل مفاجئ في الآونة الأخيرة، وذلك لأنها أصبحت حامل. كما صرحت بأنها لم ترغب بالإفصاح عن حالة الحمل لجمهورها، بهذه الطريقة غير اللائقة.

المصدر: Sputnik News + YouTube

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