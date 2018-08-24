موسكو.. خلاف زوجي قد يقسم بالنصف ثروة بـ400 مليون دولار!

استدعي رجل الأعمال الروسي، بافل غوسيف، إلى القضاء، بناء على طلب من زوجته التي تسعى إلى اقتسام الأملاك والشركات بالنصف مع زوجها، والتي تقدر ماليا بـ400 مليون دولار أمريكي.

ومع بدء المحاكمة بين الزوجين، في 23 أغسطس الجاري، أعلن محامي الزوجة يفغينيا يفيموفا، أن موكلته لن تقبل بأقل من نصف أملاك العائلة، بينما رفض غوسيف الفكرة وحاول اقتراح نسبة أخرى، بعيدا عن 50:50.

والملفت للانتباه، أن الخلاف المالي بين الزوجين لا يندرج تحت حالة طلاق أو انفصال عن بعضهما، حتى اللحظة، إذ أكد محامي الزوجة أنهما لم يتطرقا لفكرة إمكانية الطلاق في المحكمة.

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وصرح مصدر من محكمة "بريسنينسكي" في موسكو، بأن قيمة الأملاك والعقارات والشركات المتنازع على اقتسامها بين الزوجين، تقدر بقرابة 400 مليون دولار أمريكي (27 مليار روبل روسي).

ويعد بافل غوسيف من أشهر رجال الأعمال في مجال الإعلام والصحافة في روسيا، كما يشغل منصب رئيس تحرير صحيفة "موسكوفسكي كومسومولتس"، في حين تترأس زوجته، يفغينيا يفيموفا، "دار النشر المتحدة" لمحافظ وحكومة موسكو.

المصدر: RT