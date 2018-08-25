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شاهد سبب تضاعف عدد السياح الصينيين إلى تركيا!

مجتمع

شاهد سبب تضاعف عدد السياح الصينيين إلى تركيا!
ZUMAPRESS.com-© Jaap Arriens
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وصل عدد السياح الصينيين الذين زاوا تركيا في النصف الأول لعام 2018 إلى 190 ألف سائح، أي ضعف الذين زاروا تركيا العام الماضي من الصين، بحسب وكالة الأناضول للأنباء.

وكتبت صحيفة ديلي ميل أن سبب هذا الازدياد الكبير في عدد السياح الصينيين إلى تركيا، هو دعاية عن طريق الصدفة أو الخطأ، قام بها المطرب الصيني المشهور، شياو تشانغ، بعد إطلاقه لكليب أغنيته الجديدة "سآخذك في رحلة" بكلمات رومانسية عن تركيا، ومشاهد طيران المناطيد السياحية في منطقة كبادوكيا وسط تركيا.

واعترف الكثيرون من السياح الصينيين أن فيديو كليب الأغنية، كان له تأثير كبير عليهم. وقالوا:

"أردنا رؤية كبادوكيا مع المناطيد".

وعلى الرغم من أن الفيديو كليب مصور في العديد من البلدان الجميلة، إلا أن المشاهد المصورة في تركيا تركت أثرا كبيرا في نفوس الكثير من الصينيين.

المصدر: نوفوستي

// 26.06.2018 по тикету 15478

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