لأول مرة.. درون يخترق العزلة الأبدية لقبيلة في الأمازون! (فيديو)

صور الخبراء لأول مرة باستخدام درون قبيلة لم يعرف عنها شيء من قبل، تعيش في الغابات المطيرة في البرازيل.

وصور الفيديو في إطار رحلة اسكشافية للمؤسسة الوطنية للهنود الحمر في محمية فالي دو جافاري، جنوبي غرب غابات الأمازون المطيرة.

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ويظهر مقطع الفيديو الذي صور قبيلة هندية لم تتواصل مع العالم الخارجي في حياتها أبدا، مساحة خالية من الأشجار وسط الغابة، حيث يزرع سكان القبيلة محاصيلهم، ومجموعة من الرجال يحمل أحدهم قوسا وسهاما.

كما تمكن الباحثون من تصوير بعض أدوات العمل والأكواخ الصغيرة التقليدية لهنود الأمازون. وقال والاس باستوس رئيس المؤسسة الوطنية الهندية:

"هذه اللقطات ستقنع المجتمع والحكومة بالتفكير في أهمية حماية هذه القبائل".

وأشار المنسق الإقليمي للمؤسسة، برنو بيريرا، إلى أن المواد التي تم جمعها عن هذه القبيلة ستساعد العلماء في دراسة ثقافة السكان الأصليين. وهم لا يزالون غير قادرين على معرفة اسم القبيلة، على الرغم من أن لديهم معرفة باللغة التي يتحدث بها أفرادها.

وفي محمية فالي دو جافاري، هناك حوالي 11 قبيلة أصلية، وتقوم المؤسسة الوطنية الهندية بتصوير مقاطع فيديو وصور فوتوغرافية للسكان الأصليين، لكنها لا تحاول التواصل مع أعضاء هذه القبائل منذ أكثر من 30 عاما. ووفقا للباحثين، فإن الهنود يعلمون بوجود المدن والمزارع، لكنهم يفضلون الابتعاد عنها بسبب تجربتهم التاريخية المؤلمة في هذا الصدد. وقال بيريرا:

"لو أرادوا التواصل مع العالم الخارجي، لوجدوا الطرق لذلك".

المصدر: لينتا. رو