الصين.. من "سياسة الطفل الواحد" إلى "ضريبة الطفل الواحد"!

نشرت صحيفة "Xinhua Daily"، الصادرة عن الحزب الشيوعي الصيني، مقالا يقترح على السلطات فرض ضريبة على الأسر التي لديها أقل من طفلين، وسط مخاوف من دخول البلاد في أزمة ديموغرافية.

وأتى المقال الأخير وسط حملة رسمية صينية لتشجيع الناس على الإنجاب المتعدد (طفلين بالحد الأدنى)، بغية عكس الزيادة المتسارعة في نسبة المسنين من مجمل الشعب الصيني، وكذلك تناقص نسب الولادات الحديثة وأعداد القوة العاملة.

كما اقترح الباحثان اللذان كتبا المقال، أن تقوم أسر "الطفل الواحد" بدفع ضريبة تساعد في إعالة ودعم الأسر التي لديها أكثر من طفل.

وأشعل المقال الرسمي جدلا كبيرا في الأوساط الشعبية الصينية، خاصة أنه أتى بعد إلغاء الصين لسياسة "الطفل الواحد" في عام 2016، والتي فرضتها الحكومة لزمن طويل، منذ عام 1979.

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كما يرى العديد من الخبراء في البلاد، أن عواقب الطرح الجديد تشبه تلك الناتجة عن سابقه الذي حدد الإنجاب بطفل واحد لا غير، إذ سيؤدي إلى نتائج ديموغرافية سلبية على المدى البعيد، منها: "زيادة طفيلية" في أعداد الولادات الجديدة، أكثر مما تحتاجه الصين لمكافحة الفجوة الديموغرافية الراهنة.

وفي السياق نفسه، تشير الإحصائيات الرسمية في الصين إلى تناقص ملحوظ في أعداد الولادات الجديدة، من 17.9 مليون في 2016، إلى 17.2 مليون في 2017.

المصدر: RT