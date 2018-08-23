"عصابة غبية".. عملية سرقة تنتهي قبل أن تبدأ! (فيديو)

انتشر مقطع فيديو سجلته كاميرا مراقبة أمنية، يظهر عملية اقتحام عصابة لمنزل في لندن، إذ قام أحد أفرادها بضرب شريكه على الرأس، عندما أراد استهداف باب المنزل بحجر.

ويظهر المقطع بداية، محاولة أحد أفراد العصابة الدخول إلى المنزل عبر كسر زجاج الباب باستخدام حجر بناء. وعندما أراد شريكه المساعدة في كسر الزجاج، قام برمي حجر آخر، لكنه استهدف رأس السارق الآخر عوضا عن الباب.

وأدت الحادثة "الطريفة" إلى طرح السارق المصاب أرضا وفقدانه تماما للوعي، حيث وصل في تلك الأثناء حارس المنزل الذي فشل في القبض على العصابة كاملة، ولكنه حظي بالعثور على أحد أفرادها مطروحا على الأرض.

المصدر: وكالات