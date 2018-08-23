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ممرضة مصرية تستخدم خبرتها لتنتحر!

مجتمع

ممرضة مصرية تستخدم خبرتها لتنتحر!صورة أرشيفية
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أقدمت ممرضة في عيادة طبيب نساء وتوليد بمركز الحامول بكفر الشيخ في مصر، على الانتحار بحقن نفسها بعقار مخدر، عقب انفصال والدها عن والدتها.

وبفحص كاميرات المراقبة الموجودة في العيادة، تبين توجه الفتاة البالغة من العمر 19 عاما إلى غرفة الكشف بمفردها، أين قامت باستغلال خبرتها في عملها وسهولة الحصول على المواد المخدرة، وحقنت نفسها لتسقط على الأرض جثة هامدة.

وقالت زميلتها في العيادة، إنها كانت تمر بحالة نفسية سيئة بسبب طلاق والديها، مضيفة أنها تركتها للنوم بمفردها في الغرفة محل العثور عليها. 

المصدر: اليوم السابع

// 26.06.2018 по тикету 15478

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