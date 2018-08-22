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بوتين يكشف عن قاسم مشترك يجمعه بزوج وزيرة خارجية النمسا!

مجتمع

بوتين يكشف عن قاسم مشترك يجمعه بزوج وزيرة خارجية النمسا!
visualrian-Alexey Druzhinin
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عبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن مشاعره الدافئة تجاه حفل زفاف وزيرة خارجية النمسا، كارين كنايسل، ورجل الأعمال، فولفغانغ ميلينغر، الذي حضره يوم السبت الماضي.

وأكد الرئيس الروسي أن الزيارة كانت ذات طبيعة خاصة، وشكر الأصدقاء النمساويين من القلب على هذه الدعوة.

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ولخص فلاديمير بوتين مشاعر الود بعد هذه الزياره بقوله: "إنهما شخصيتان عامتان لهما وزن ومكانة في المجتمع والدولة، خاصة وأن شريك حياة وزيرة الخارجية شخص عركته الحياة، ونشترك سويا في حبنا للرياضة وبالذات لممارسة الجودو وهذا ما يوحد دائما".

وهنأ بوتين مرة أخرى الزوجين بمراسم الزواج وتمنى لهما حياة سعيدة.

المصدر: لايف. ر

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