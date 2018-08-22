هل نشهد نهاية نظام العمل اليومي من الساعة 9 إلى 5؟

أوجدت دراسة إحصائية بريطانية أن أعداد العاملين بنظام العمل اليومي، من الساعة 9 صباحا إلى الـ5 مساء، قد أصبحوا أقلية في المملكة المتحدة.

وكشفت الدراسة التي أجرتها مؤسسة "YouGov" الحكومية، أن 6% من الناس في المملكة المتحدة يعملون بين الساعة التاسعة والخامسة.

وكذلك، أشارت الدراسة إلى أن نصف العاملين في بريطانيا يتبعون لأنظمة عمل جديدة، مثل العمل وفق مواقيت أكثر مرونة، أو إنجاز المهام في سرعة قياسية، أو العمل لنصف نهار فقط.

كما يقوم بعض البريطانيين بالاتفاق مع مدراء الشركات بهدف تقليص ساعات الدوام الرسمي، ليصبح مثلا بين الساعة الـ10 صباحا والـ5 مساء، وذلك في حال يتوجب على الموظف قضاء مهام صباحية ملحة، أو في حال انخراطه في عمل حر إلى جانب وظيفته.

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ولكن في الوقت نفسه، يرفض بعض المدراء الموافقة على طلبات تقليص ساعات الدوام، خوفا من تأثير ذلك سلبا على درجة الإنتاجية في العمل.

وحسب القانون البريطاني، يحق للموظف في بريطانيا تقديم طلب للشركة التي يعمل فيها، لتخفيض ساعات الدوام وجعلها أكثر مرونة، وذلك بعد إتمامه مدة 26 أسبوعا في الشركة. كما يلزم القانون البريطاني مدير الشركة بتبرير رفضه لطلب الموظف، في حال لم يوافق عليه.

المصدر: BBC News