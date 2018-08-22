وفاء منقطع النظير.. كلب يرافق صاحبته حتى في سيارة الإسعاف! (فيديو)

صور أطباء الإسعاف في مدينة داتشينغ الصينية فيديو نادرا يظهر تصرفا منقطع النظير لكلب رافق صاحبته التي فقدت وعيها إلى المستشفى.

وذكرت صحيفة ديلي ميل، أن امرأة من مدينة داتشينغ في الصين، أغمي عليها أثناء تجولها مع كلبها الذهبي. حيث بقي الحيوان الوفي ملازما صاحبته حتى وصول الأطباء.

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كما أنه رفض أوامر الطاقم الطبي بالابتعاد ولم يترك صاحبته ولو لثانية، وركب معها في سيارة الإسعاف بعد أن سمح له المسعفون بذلك لأنهم لم يستطيعوا إبعاده عنها.

وصرح أطباء الإسعاف للصحفيين بأنهم لم يستطيعوا الاقتراب من الفتاة المغمى عليها في البداية، خوفا من الكلب الضخم الذي كان يحرسها. لكنهم عندما غامروا واقتربوا من الفتاة لإسعافها لم تظهر على الكلب أي مظاهر عدوانية، بل كان يراقب ما يفعلونه معها.

وقالت الطبيبة تشانغ جيونغ:

"عندما اقتربنا من المرأة المستلقية على الأرض، سر الكلب لأننا وصلنا لمساعدة صاحبته".

وتبين في المستشفى، لحسن الحظ، أن الفتاة لا تعاني من مرض خطير وأغمي عليها لأنها تناولت الكثير من المشروبات الكحولية الليلة الفائتة، وأول ما قامت به لدى استيقاظها هو مناداتها لكلبها الوفي.

المصدر: لايف. رو