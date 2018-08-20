امرأة تسقط من باخرة سياحية وتمضي 10 ساعات وحيدة في البحر!

سقطت امرأة "بالخطأ" من باخرة سياحية عملاقة، خلال رحلتها وسط البحر الأدرياتيكي على بعد 100 كم من شاطئ كرواتيا، حيث نجت المرأة بأعجوبة بعد أن أمضت 10 ساعات وحيدة في البحر.

وكانت السيدة تستجم في الجزء الخلفي من باخرة "Norwegian Star"، عندما سقطت إلى المياه دون أن يلاحظ أحد من الركاب ذلك، وقد امتنعت الناجية عن الإدلاء بأية تفاصيل إضافية.

كما أشارت قيادة الباخرة إلى أن أفراد الطاقم لاحظوا اختفاء السيدة التي سقطت في الماء، ما دفعهم إلى إيقاف المحركات وبدء عملية بحث عن المرأة المفقودة، كما أبلغوا خفر السواحل الكرواتي على الفور.

ولحسن الحظ، تمكنت فرق الإنقاذ الكرواتية من العثور على السيدة البريطانية، بعد أن أمضت 10 ساعات وهي تقاوم الغرق في عرض البحر.

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وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة البحرية الكرواتية أن لديها شكوكا جدية حول الحادثة، وما إذا كان سقوط السيدة جاء عمدا، أم أن ذلك حدث عن طريق الخطأ.

وتنتظر الوزارة اليوم استلام تسجيل كاميرات المراقبة المثبتة على سطح الباخرة من الشركة المشغلة لها، والتي من المتوقع أن تفض الجدل حول تفاصيل الحادثة الغريبة.

المصدر: Washington Post