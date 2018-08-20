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وزيرة حامل تركب الدراجة إلى المستشفى لإنجاب طفلها (صورة)

مجتمع

وزيرة حامل تركب الدراجة إلى المستشفى لإنجاب طفلها (صورة)
You-Tube: 1 NEWS
الوزيرة جولي جنتر.
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قامت وزيرة في نيوزيلندا بركوب دراجتها الهوائية وهي حامل، وذلك في رحلتها إلى المستشفى لإنجاب أول أطفالها هناك.

وقادت الوزيرة، جولي آن جنتر، دراجتها لمسافة كيلومتر، يوم الأحد 19 أغسطس الجاري، لكي تبلغ مشفى مدينة أوكلاند، عاصمة نيوزيلندا.

وعندما أحست السيدة جنتر بقرب موعد الولادة، قررت ركوب الدراجة برفقة صديقها والتوجه مباشرة إلى المستشفى للكشف عن وضعها الصحي، إذ ساعد ذلك في "تحسين مزاجها يوم الولادة"، على حد تعبيرها.

كما صرحت إدارة المشفى بأن الوزيرة لم تنجب الطفل بعد، ومن المتوقع حدوث الولادة، مساء اليوم الاثنين.

وتترأس جنتر وزارة المرأة في حكومة نيوزيلندا الحالية، وتشغل منصب معاون وزير النقل أيضا. كما أنها تشتهر بنشاط كبير في العمل وكذلك بمواقفها الرسمية الداعمة للبيئة.

You-Tube: News Capital
الوزيرة جنتر في رحلتها إلى المستشفى.

المصدر: AFP + YouTube

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