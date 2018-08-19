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بالصور.. عباس يرعى زفافا جماعيا لـ500 شاب وشابة

مجتمع

بالصور.. عباس يرعى زفافا جماعيا لـ500 شاب وشابة
Reuters Mohamad Torokman
زفاف جماعي لـ500 شاب وشابة في رام الله
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أقام الرئيس الفلسطيني محمود عباس عرسا جماعيا لأكثر من 500 عريس وعروس في مقر الرئاسة في رام الله.

وحضر حفل الزفاف الجماعي، إلى جانب عباس وذوي العرسان، رئيس الوزراء رام الحمد الله وعدد من المسؤولين، وقدم عباس للعرسان مساعدة مالية.

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كما شارك عدد من الفنانين الفلسطينيين، منهم إبراهيم صبيحات ويعقوب شاهين وهيثم خلايلة، في الفعالية، وأدوا عدة أغنيات خلال الحفل‭‭‭ ‬‬‬إضافة إلى مشاركة الفرقة الموسيقية لقوات الأمن الوطني.

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وارتدت العرائس في الحفل الثوب الفلسطيني المطرز.

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وقال محمود العالول، نائب رئيس حركة "فتح" إن "مبادرة العرس هي مبادرة كبيرة ضمن مبادرات الرئيس المنحازة للشباب"، معتبرا أن "العرس الجماعي يسهل حياة الشبان ويسهل زواجهم".

وأضاف جمال محيسن، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" ورئيس اللجنة التحضيرية للعرس أن "كل فلسطين تحتفل اليوم معنا وتهتف فرحا لكل الأزواج الشباب الذين نزفهم".

وتابع: "نقول للعالم إن شعبنا يقدم الشهداء يوميا، ويُزج بخيرة أبنائه في غياهب السجون، رغم ذلك ما زال متمسكا بالحب والفرح والقيم العالية وينثر في الأرجاء نفحات السلام".

وقالت آلاء الريماي في كلمة ألقتها نيابة عن العرسان المشاركين إن "العرس الجماعي هذا ليس إلا لوحة فلسطينية لمعاني الصمود والثبات وتعبير عن التحام القيادة بالشعب برعاية الرئيس".

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المصدر: رويترز

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