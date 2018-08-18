دبي تحقق في إطلاق فهد حقيقي داخل أحد المطاعم! (فيديو)

قام جهاز رسمي في حكومة الإمارات، يعنى بمراقبة التجاوزات ضد حقوق الحيوان، بإنذار مطعم استخدم وأطلق فهدا صيادا للترويج التجاري، خلال افتتاحه أول مرة.

وأشار المصدر الحكومي في وزارة التغيير المناخي والبيئة، إلى أنه من غير القانوني الاحتفاظ بالفهود داخل المنازل والمحلات التجارية في الإمارات، حيث صور بعض الزوار الفهد وهو يتجول داخل المطعم طليقا.

وحدث ذلك في مقهى "VIBE" الذي افتتح مؤخرا في إمارة دبي، الحادثة التي من شأنها تهديد حياة الزوار والمدنيين، والتي تحظر بتاتا في الإمارات تبعا للقانون الاتحادي رقم 22 لعام 2016.

وينظم القانون عمليات شراء وبيع واقتناء الحيوانات الخطيرة والشرسة بين سكان الإمارات، حيث قام صاحب المقهى بخرق هذا القانون، ما دفع السلطات للبدء بتحقيقات رسمية حول الحادثة.

كما أضاف خبراء أن القرار الاتحادي يهدف أيضا إلى حماية أنواع الحيوانات البرية المهددة بالانقراض، كالفهد الصياد، وذلك حسب تصنيفات الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (IUCN).

المصدر: Gulf News