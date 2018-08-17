عقب خطاب أردوغان.. الأتراك يحطمون أجهزة آيفون بالمطارق (فيديو)

حطمت مجموعة من الشباب الأتراك هواتف آيفون الخاصة بهم بمطرقة حديدية، بعد مطالبة رئيس البلاد شعبه بمقاطعة المنتجات الأمريكية، ردا على عقوبات واشنطن الجديدة ضد أنقرة.

وقام شبان أتراك آخرون برمي هواتف آيفون في القمامة، وحرقها، أو استخدامها كهدف لرماية البنادق والمسدسات.

وبتاريخ 15 أغسطس الجاري، خرج الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وطالب عامة الشعب في تركيا بمقاطعة المنتجات الأمريكية، ضمن لائحة من الإجراءات المضادة التي تنوي الحكومة اتخاذها، على خلفية فرض عقوبات أمريكية على تركيا.

كما أشار أردوغان في خطابه إلى أن تركيا ستقاطع بالأخص المنتجات الإلكترونية الأمريكية، وستقوم باستبدالها بأخرى منافسة تصنع في الشرق الآسيوي، مثل هواتف سامسونغ وهواوي.

وعلاوة على ما سبق، أكد الرئيس التركي على أن لدى تركيا صناعات محلية متطورة، يمكن للمواطنين الاعتماد عليها، مثل الأجهزة التي تصنعها شركتا "فيستل" و"فينس".

ومباشرة بعد الخطاب، انتشرت مئات مقاطع الفيديو على شبكات التواصل الاجتماعي، يوثق فيها الأتراك تدمير المنتجات الإلكترونية الأمريكية المختلفة.

المصدر: ديلي ميل