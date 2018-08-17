خطوات رسمية نحو تسليح حراس المدارس الأمريكية

يجري قريبا أول تصويت رسمي في الولايات المتحدة، حول إمكانية تسليح حراس المدارس بالبنادق الحربية الأتوماتيكية، في ولاية نيبراسكا الأمريكية.

وأفادت شرطة الولاية بأنه سيتم التصويت على مشروع القرار في اجتماع مجلس مدينة بسمارك، المقرر عقده في نهاية شهر سبتمبر المقبل.

وأضافت الشرطة أن القرار يتضمن تزويد حراس المدارس في المدينة بسترات واقية ضد الرصاص، بنادق أتوماتيكية، وخزائن أمنية خاصة لحفظ البنادق من السرقة.

ومن المتوقع تزويد الحراس ببنادق حربية متطورة من صنع شركة "Smith and Wesson"، وهي نفسها التي تستخدمها قوات الشرطة والمداهمة في عموم الولايات المتحدة.

إقرأ المزيد

كما يتوجب التنويه إلى أن حراس المدارس هم عناصر شرطة في نهاية المطاف، مدربون بشكل جيد على استخدام كافة الأسلحة النارية، ولكن تسليحهم اليوم لا يتعدى المسدسات الخفيفة، وهذا ما يميزهم عن باقي عناصر الشرطة.

ويجري في الآونة الأخيرة نقاش سياسي واسع في عدة ولايات أمريكية، حول توفير حماية أمنية أكبر للمدارس والطلاب، وذلك عقب الهجمات المتكررة التي استهدفت المدارس وحدث آخرها في ولاية فلوريدا، في شهر فبراير الماضي.

المصدر: Sputnik News