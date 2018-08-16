هل انتقل مقص الرقيب إلى مواقع التواصل الاجتماعي؟

طرح تجميد موقع تويتر لحساب الصحفي الأمريكي المثير للجدل، ألكس جونز، قضية هامة تتعلق بالانتشار الواسع والمؤثر لمواقع التواصل الاجتماعي، ومدى سيطرة إدارات تلك المواقع على مضمونها.

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لا يتعلق الأمر بالمضمون فحسب، بل أيضا بالشخصيات والمجموعات والتوجهات (السياسية، العرقية، الدينية، الطائفية)، ويمر ذلك عبر المفاهيم والأرضيات والقيم والمبادئ التي تنطلق منها هذه المفاهيم، بل ويذهب أعمق من ذلك حيث اللغة والكلمة والثقافة والترجمة، والتصورات عن الآخر من حيث المعرفة والثقافة والفنون والمجتمع.

لقد سجل عدد مستخدمي فيسبوك 2.2 مليار مستخدم متفاعل، في يناير 2018، ما يعني أننا نقترب من ثلث سكان الأرض (7.2 مليار نسمة)، يتفاعلون بلغاتهم المختلفة من خلال هذا الوسط الضخم للتواصل الاجتماعي، بينما يبلغ عدد مستخدمي تويتر 335 مليون مستخدم متفاعل، في يوليو 2018، ويبلغ تدفق المستخدمين إلى موقع يوتيوب للفيديوهات المرفوعة إلى الإنترنت 1.8 مليار مشاهد شهريا.

وتجتمع كل تلك الخيوط في أيدي حفنة من المسؤولين، في الولايات المتحدة الأمريكية، يديرون تلك المواقع وفقا لقواعد محددة وواضحة، ويخضعون في الوقت نفسه لقوانين الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك سائر المواثيق والأعراف الدولية، لكن..

ما أثار الجدل حول الصحفي، ألكس جونز، كان دعوته الحقيقية "بالصوت والصورة" إلى العنف، حيث قالها صريحة: "لقد حان الوقت كي يضع كل منا بندقيته القتالية في وضع الاستعداد"، و"علينا أن نصوب وسائل البنادق نحو وسائل الإعلام".

لم تكن نظرياته المثيرة للجدل حول ضلوع الحكومة في هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001، ولا نظريته التي جلبت عليه قضايا مرفوعة ضده بشأن مجزرة ساندي هوك التي راح ضحيتها 20 طفلا بين السادسة والسابعة من عمرهم، و6 من موظفي المدرسة (حيث يعتقد جونز ويروج لأن المجزرة لم تحدث بالأساس، وأن المسألة ليست سوى مسرحية)، لكنها كانت دعوته إلى العنف هي ما دفع تويتر أخيرا لاتخاذ قرار بإيقافه عن التغريد والإعجاب وإعادة التغريد لمدة أسبوع، مع السماح له بالقراءة فقط.

ليس ذلك أيضا جوهر الموضوع، وإنما جوهره هو تلك العصا السحرية التي آلت بشكل من الأشكال، وعبر تطورات متدرجة في العقد الأخير إلى أيدي مارك زوكربيرغ (فيسبوك) وجاك دورسي (تويتر) وسوزان ديان ووجيسكي (يوتيوب)، وجعلت منهم رؤساء مجالس إدارات تلك الشركات الثلاث، ومتحكمين ليس فقط في تدفق المعلومات عبر العالم، بل وفي درجة تدفق المعلومات، وإعاقة أو إغلاق مساراتها (حين الضرورة)، ما يترتب عليه أحيانا تغيير دفة المجتمع، والاقتصاد، بل والسياسة في أماكن كثيرة حول العالم.

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لقد أصبحت مجالس إدارة تلك الشركات، والأشخاص المعينون أو المنتخبون داخلها، محل تجاذب وسياسات واستراتيجيات تخرج عن إطار السياسات المالية للشركات، وأوضاعها في البورصة الأمريكية، إلى إطار التأثير في الاقتصاد والسياسة والأمن القومي الأمريكي.

وليس ببعيد عنا الاستجواب الذي خضع له زوكربيرغ، والاتهامات بالتدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية، والحملات المشبوهة بشأن تسميم العميل المزدوج سيرغي سكريبال في بريطانيا، وغيرها من الأنشطة التي كان لإدارات مواقع التواصل الاجتماعي دورا كبيرا في تأجيجها، أو التقليل من شأنها أو حصارها وإغلاقها والصمت بشأنها.

لقد أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي في نهاية المطاف ساحة لتصفية حسابات سياسية على أعلى المستويات، فحينما نقرأ للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تغريدة على موقع تويتر يهاجم فيها زعيم كوريا الشمالية أو تغريدة بالأحرف الكبيرة يهدد فيها إيران، فيعني ذلك أن تويتر، وعلى الرغم من كل موضوعيته وشفافيته، والتزامه بالقواعد التي تمنع أي تغريدة تحث على العنف أو "الحرب مثلا"، يستثني من تلك القوانين بطبيعة الحال الرئيس الأمريكي، على الرغم من أن تغريدته تحريض واضح على العنف ضد البلدين.

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كذلك، فحينما ينعت الرئيس الأمريكي مستشارة سابقة في البيت الأبيض بـ "الكلبة"، ويتغاضى تويتر، فإن ذلك أيضا يعد ازدواجية للمعايير تنحرف بالشركة والموقع عن قوانينهما وقواعدهما الصارمة، التي يفترض أن تطبق على الجميع دون استثناء. كما أن حذف حسابات بعض مناصري القضية الفلسطينية، بدعوى أنهم يبثون تدوينات وتغريدات تحض على الكراهية ضد اليهود، بينما يتم الإبقاء على حسابات يهودية تقطر كراهية وحقدا على الفلسطينيين، فذلك أيضا ازدواجية للمعايير.

لا يقع اللوم هنا على رؤساء مجالس الإدارات ومالكي تلك المواقع بطبيعة الحال، لكن المشكلة الأساسية إنما تكمن في الاتفاق على المعايير، والاتفاق على الأرضية المشتركة التي نستند إليها، فكيف يمكن لنا أن نحدد معاني "الإرهاب"، "النضال"، "المقاومة"، "الكراهية"، "الحب"، "الحق" إذا كنا نختلف على معاني تلك المفاهيم حتى في إطار اللغة الواحدة والثقافة والواحدة؟

فهل نحن اليوم بصدد نظام عالمي "شمولي" جديد يضم حتى اللحظة (ثلث سكان الأرض) ومستمر في التمدد، تمثله ثقافة التواصل الاجتماعي، وتتحكم فيه المؤسسات الاقتصادية الكبرى، ورؤوس الأموال العابرة للقارات، بينما تسيطر على مفاصله مجالس إدارة شركات التواصل الاجتماعي؟

وهل أمسك هؤلاء بنفس مقص الرقيب الذي كانوا يصفونه ويتحدثون عنه في الدول "الشمولية" سيئة السمعة؟ وهل آلت إليهم مسؤولية المنح أو المنع لمن وما يرونه، أو تراه إداراتهم وشركاتهم ومراكز قرارهم صالحا أو غير صالح للنشر؟

محمد صالح