// 26.06.2018 по тикету 15478
موت سائح بريطاني أثناء احتفاله بعيد ميلاده!
pexels-Florencia Potter
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نشرت صحيفة مترو أن شابا بريطانيا توفي أثناء احتفاله بعيد ميلاده في منتجع سان أنطونيو أباد في جزيرة إيبيزا الإسبانية.
ووقع الحادث عندما احتفل الشاب البريطاني مع أصدقائه بعيد ميلاده الـ24 على شاطئ غالا غراسيو، عندما قفز قفزة احتفالية من على منحدر صخري وعر، فاصدم رأسه بالصخور.
وعلى الرغم من أن أصدقاءه سحبوه فورا من الماء، إلا أن رجال الإنقاذ فشلوا في إقاذ حياته. وأظهر الفحص الطبي الذي أجري له لاحقا أن الوفاة ناجمة عن توقف القلب.
يذكر أن منحدرات شاطئ غالا غراسيو مكان سياحي شهير، يقصده السياح والمصطافون بسبب ارتفاع جرفه الذي يبلغ 6 أمتار، ويعتليه السباحون للقفز منه إلى الماء.
المصدر: لينتا. رو
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