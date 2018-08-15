إشكاليات إدارية وحالات انتحار داخل منظمة العفو الدولية!

أفادت موظفة سابقة لدى منظمة العفو الدولية، بـ"فشل في النظام الداخلي" للمنظمة، فيما يتعلق بتوفير الدعم النفسي المطلوب للموظفين، عقب انتحار اثنين منهم خلال أربعة أشهر.

وعبرت الخبيرة السابقة لدى العفو الدولية، عشيرة رمضان، في مستهل حديثها لـ RT، عن سبب استقالتها من المنظمة في عام 2018، تبعا "لإشكاليات الأمن والأمان، وكذلك تخلي الإدارة عن دعم الفريق عند مروره بظروف صعبة وحرجة".

وتابعت رمضان قائلة: "المشكلة الرئيسية في نظام المنظمة الداخلي، هو عدم فهم الإدارة لضرورة الصحة النفسية والعقلية للموظفين العاملين معها". وتعجبت الخبيرة من إرسال منظمة حقوق الإنسان لموظفيها إلى مهامهم حول العالم، دون توفير الدعم الطبي النفسي لهم.

وفي السياق نفسه، تحدثت رمضان عن تخلي المنظمة عن تقديم التأمين الصحي والدعم الطبي لها، في مراحل التوتر الشديد في أيام العمل الكثيفة.

علاوة على ما سبق، انتقدت الخبيرة عدم توفير المنظمة للحماية الأمنية والشخصية لخبرائها الدوليين وعائلاتهم، وخاصة في حالة انتقالهم للعمل في بلدان محفوفة بالمخاطر.

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وخلال الأشهر القليلة الماضية، أقدم موظفان من منظمة العفو الدولية على الانتحار، أحدهما في باريس (روز ميكريغور) والآخر في لندن (غايتان موتو)، حيث أكدت عائلتا الضحيتين تعرضهما لضغوط هائلة في العمل، مرتبطة بسوء إدارة المنظمة، أدت في نهاية المطاف إلى انتحارهما.

وفي ردها الرسمي على حالتي الانتحار بين أفراد طاقمها، أعلنت المنظمة عن فتحها تحقيقا موسعا ومستقلا حول الحادثتين.

المصدر: RT