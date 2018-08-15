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"مسامير الحب القاتلة".. صيني يبتلع 87 مسمارا! (صور)

مجتمع

Chenzhou Number 1 People's Hospital
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أظهرت صور الأشعة السينية لبطن شاب صيني يبلغ من العمر 25 عاما، كتلا من المسامير المتجمعة في بطنه وصل بعضها إلى أعلى فخذه.

ونقلت صحيفة ديلي ميل خبر نجاة شاب صيني بأعجوبة بعد أن ابتلع 87 مسمارا و7 دبابيس إثر جدال حاد مع صديقته التي يحب.

Chenzhou Number 1 People's Hospital

ونقل الشاب إلى مستشفى تنغشتو في مقاطعة هونان الصينية، يوم الأحد الماضي، بعد معاناته من ألم شديد في بطنه. ولدى وصوله إلى المستشفى، ادعى بأنه أكل كعكة بالمسامير دون قصد.

Chenzhou Number 1 People's Hospital

لكن الأطباء عرفوا ما حصل معه تماما بعد أن أجروا له صورة أشعة سينية. وأخضعوه لعملية جراحية لاستخراج المسامير، استغرقت 4 ساعات. وتمكن الأطباء من استخراج 87 مسمارا تتراوح أطوالها ما بين 4 و5 سنتيمترات.

وعرف أطباء المستشفى أن الشاب بلع المسامير بعد مشكلة مع صديقته التي هددت بهجره. ويتعافى الشاب الصيني في المستشفى بعد أن ابتلع "صدفة" مسامير الحب القاتلة.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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