لضخامة عضو في جسده.. اسكتلندي "ممنوع" من العمل!‏

رغم تعاطف بعض أرباب العمل معه، لم يتمكن رجل اسكتلندي يبلغ من العمر 39 عاما، من الحصول على وظيفة لضخامة أحد أعضاء جسده.

ونشرت صحيفة "The Sun" أن، ديفيد هندرسون، عمل في شبابه كحارس أمني وعامل نظافة وموظف في متجر في سنوات شبابه الأولى، لكنه اضطر في الآونة الأخيرة للعيش على إعانة حكومية.

وقال هندرسون، إنه على يقين تام من أنه لن يقبل في أي عمل الآن، بسبب عدم ارتدائه لحذاء أسود رسمي أثناء مقابلات الفحص والقبول للعمل.

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وتكمن المشكلة بحسب الصحيفة في ضخامة قدميه وعدم تمكنه من شراء حذاء يناسبهما، حيث يبلغ طول قدمه 30 سنتيمترا وعرضها 18 سنتيمترا. والحذاء الوحيد الذي تمكن من شرائه هو من ماركة أديداس، وهو حذاء رياضي مقاسه حسب المعايير البريطانية 19، وحسب المقاييس الأوربية 55.

وعلى الرغم من مراسلته لبعض صانعي الأحذية للعثور على حذاء يناسبه، إلا أنه لم يجد إلا متجرا واحدا في لندن، يستعد لتفصيل أحذية جلدية سوداء له، بسعر يقارب 1.5 ألف جنيه إسترليني (حوالي ألفي دولار).

ويبقى الاسكتلندي عاطلا عن العمل حتى إشعار آخر، لعدم تمكنه من تحمل نفقات تفصيل وشراء حذاء رسمي لرجليه الضخمتين.

المصدر: لينتا. رو