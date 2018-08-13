شرطي يقتل "بيتبول" بعد أن كاد يقضي على كلب الشرطة! (فيديو+صورة)

أطلق شرطي أمريكي النار على كلب من نوع بيتبول وأرداه قتيلا، بعد انقضاضه بوحشية على كلب للشرطة وإلحاق إصابات بالغة به.

ويظهر الفيديو زيارة عناصر الشرطة لمنزل في ولاية أريزونا الأمريكية، حيث يقترب كلب بيتبول من الشرطة وسط دعوة صاحبة المنزل له بالعودة إلى داخل السور.

وفي حين كان الشرطي يخاطب المرأة بربط كلب البيتبول وإبعاده عن السور، قام بالانقضاض فجأة على كلب الشرطي.

وعندما عجز الشرطي عن فصل الكلبين عن بعضهما، أشهر مسدسه وقام بإطلاق النار على الكلب المعتدي وأرداه قتيلا على الفور.

وبعد إسعاف كلب الشرطة، قام الشرطي بنشر صورة للجراح التي أصيب بها.

Live Leak: Juggernaut

المصدر: وكالات