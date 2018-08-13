 
مباشر

استمرار مراسم الزواج بالرغم من طوفان داخل الكنيسة! (فيديو)

مجتمع

استمرار مراسم الزواج بالرغم من طوفان داخل الكنيسة! (فيديو)
RT
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kn4w

استمرت مراسم حفل زواج في الفلبين، على الرغم من هطول الأمطار الغزيرة وغمر قاعة الكنيسة بالمياه، وهو الأمر الذي لم يثن الزوجين عن إعلان الحب رسميا.

ومع بداية الحفل، أخذ منسوب المياه يرتفع تدريجيا داخل قاعة الكنيسة، حتى اضطر بعض الحضور إلى خلع الأحذية ورفع الفساتين خوفا من أن تطالها المياه. ويظهر الفيديو لحظة دخول العروس في الرداء الأبيض برفقة والديها، بينما كان العديد من الحضور بلا أحذية.

كما صرح العريس بأنه لم يرغب وزوجته بتأجيل موعد الزواج، ذلك لأن أحد أطفالهم الصغار قد تم تعميده باكرا في ذلك اليوم، وفي الكنيسة نفسها.

وحدث الطوفان في المنطقة نتيجة لإعصار "ياغي" الاستوائي الذي اجتاح الفلبين مؤخرا، وسبب أمطارا غزيرة وسيولا شديدة في البلاد.

المصدر: RT

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بعد قرارات البنك المركزي التركي.. هل ينتصر أردوغان أم يخضع لمطالب ترامب في النهاية؟