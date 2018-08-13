استمرار مراسم الزواج بالرغم من طوفان داخل الكنيسة! (فيديو)

استمرت مراسم حفل زواج في الفلبين، على الرغم من هطول الأمطار الغزيرة وغمر قاعة الكنيسة بالمياه، وهو الأمر الذي لم يثن الزوجين عن إعلان الحب رسميا.

ومع بداية الحفل، أخذ منسوب المياه يرتفع تدريجيا داخل قاعة الكنيسة، حتى اضطر بعض الحضور إلى خلع الأحذية ورفع الفساتين خوفا من أن تطالها المياه. ويظهر الفيديو لحظة دخول العروس في الرداء الأبيض برفقة والديها، بينما كان العديد من الحضور بلا أحذية.

كما صرح العريس بأنه لم يرغب وزوجته بتأجيل موعد الزواج، ذلك لأن أحد أطفالهم الصغار قد تم تعميده باكرا في ذلك اليوم، وفي الكنيسة نفسها.

وحدث الطوفان في المنطقة نتيجة لإعصار "ياغي" الاستوائي الذي اجتاح الفلبين مؤخرا، وسبب أمطارا غزيرة وسيولا شديدة في البلاد.

المصدر: RT